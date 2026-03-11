Rihanna'nın evine yapılan saldırıda yeni detay: Her adımı tasarlanmış

SANIĞIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR



Soruşturma derinleştikçe sanığın geçmişine dair bilgiler de netleşmeye başladı. 2024 yılından bu yana lisanslı bir konuşma terapisti olan Ortiz’in sosyal medya hesaplarında Rihanna’ya yönelik ifadeler bulunduğu tespit edildi.

Özellikle 23 Şubat tarihli bir paylaşımında şarkıcıya hitaben, "Benimle konuşuyormuşsun gibi arkamdan iş çevirmek yerine doğrudan bana bir şey söyle" yazdığı görüldü. İkili arasında kişisel bir bağ olup olmadığı ise henüz gizemini koruyor.