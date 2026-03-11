Rihanna'nın evine yapılan saldırıda yeni detay: Her adımı tasarlanmış
Rihanna’nın Los Angeles’taki malikanesine düzenlenen silahlı saldırının detayları netleşti. Hazırlanan iddianamede, saldırganın kasti bir plan dahilinde hareket ettiği ve sanatçının canına kastettiği öne sürülüyor. İşte olayın detayları...
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna’nın evinde 8 Mart Pazar günü gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. People’ın haberine göre, ceza davası şikayetnamesinde, saldırının rastgele bir olay olmadığı, aksine "kasti, bilinçli ve tasarlanmış" bir eylem olduğu öne sürüldü.
YÜKSEK KEFALET
Olayla bağlantılı olarak yakalanan 35 yaşındaki Florida sakini Ivanna Ortiz, yargı makamları tarafından ciddi suçlamalarla karşı karşıya bırakıldı. Savcılar, Ortiz’in sanatçının gerçek ismini kullanarak Robyn Fenty’yi "canına kastetme amacıyla " eve gittiğini iddia ediyor.
Hazırlanan iddianamede yer alan diğer ağır suçlamalar arasında yarı otomatik ateşli silahla 10 adet saldırı ve bir konuta veya karavana ateş açma suçundan üç ayrı suçlama bulunuyor.
SANIĞIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Soruşturma derinleştikçe sanığın geçmişine dair bilgiler de netleşmeye başladı. 2024 yılından bu yana lisanslı bir konuşma terapisti olan Ortiz’in sosyal medya hesaplarında Rihanna’ya yönelik ifadeler bulunduğu tespit edildi.
Özellikle 23 Şubat tarihli bir paylaşımında şarkıcıya hitaben, "Benimle konuşuyormuşsun gibi arkamdan iş çevirmek yerine doğrudan bana bir şey söyle" yazdığı görüldü. İkili arasında kişisel bir bağ olup olmadığı ise henüz gizemini koruyor.
SALDIRI ESNASINDA RIHANNA VE AİLESİ EVDEYDİ
Saldırı sırasında evde Rihanna’nın yanı sıra partneri A$AP Rocky, çocukları RZA, Riot, Rocki, annesi ve iki personeli bulunuyordu. Los Angeles Bölge Savcısı Nathan J. Hochman, konuttaki kişi sayısının çokluğuna dikkat çekerek 10 ayrı saldırı suçlamasının gerekçesini açıkladı.