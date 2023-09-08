Rihanna'nın ikinci oğlunun adı ortaya çıktı

Hayatının aşkı olduğunu söylediği rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır birlikte olan Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk bebeğini dünyaya getirmişti. Rihanna ve ASAP Rocky 3 Ağustos'ta ikinci bebeklerini gizlice kucaklarına aldı. Ünlü isim, bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.

Adı ortaya çıktı

Rihanna ve ASAP Rocky'nin ikinci oğullarının sıra dışı ismi ise geçtiğimiz gün ortaya çıktı. The Blast'ın haberine göre; ikili yeni doğan oğullarına Riot Rose Mayers adını verdi.

Bu ismin, Rocky'nin bu yılın başlarında Pharrell Williams ile birlikte seslendirdiği son şarkısı 'Riot'a bir gönderme olabileceği düşünüldü.

Çift, ilk oğullarına RZA Athelston Mayers adını verdikten sonra yine 'R' ile başlayan bir isim kullanmayı tercih etti.