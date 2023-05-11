Rihanna'nın oğlunun adı ortaya çıktı! İşte Rihanna'nın oğlunun ismi

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ASAP Rocky ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunu kucağına almış ve ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Bebeğini gözlerden uzak büyüten Rihanna, 12 Şubat'ta Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkmış ve ikinci hamile olduğunu duyurmuştu.

OĞLUNUN ADI ORTAYA ÇIKTI

Oğlunun fotoğraflarını artık sık sık sosyal medya hesabında paylaşan yıldız oğlunun adını sır gibi saklamıştı ancak İngiliz gazetesi Daily Mail, oğlunun doğum sertifikasını ortaya çıkardı ve ismi açıkladı.

ASAP Rocky ve Rihanna'nın oğlunun adı: RZA Athelston Mayers

ÜNLÜ HİP HOP EFSANESİNDEN İLHAM ALDI

35 yaşındaki şarkıcı oğlunun ismi için ise ünlü hip hop efsanesi Wu-Tang Clang'den ilham aldı. Grubun üyesi olan rapçi RZA'dan ilham alan yıldızı ve partneri Asap Rocky, geçtiğimiz yıl sık sık Wu-Tang Clan yazılı kıyafetler giydi.