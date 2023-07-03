Rihanna'nın yeni albümü rekor kırdı

Rap şarkıcısı A$AP Rocky ile mutlu bir birliktelik yaşayan ve piyasaya girdiği ilk günden beri büyük bir hayran kitlesine sahip olan Rihanna, müzik hayatına 7 yıllık bir ara vermiş ve daha sonra hızlı bir geri dönüş yapmıştı.

Bir milyar dinlenmeye ulaşan ilk kadın müzisyen

Rihanna, müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktasını daha aştı. 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Spotify'da 10 şarkısı bir milyar dinlenmeye ulaşan ilk kadın müzisyen unvanını aldı.

Yeni rekor, Ocak 2016 çıkardığı "Anti"den bu yana yeni bir stüdyo albümü bile yayınlamamış olmasıyla daha da önemli hale geldi. Bu durum, Rihanna, yedi buçuk yıl yeni albüm çıkarmasa da dinleyicisi onu zirveye taşıyabiliyor şeklinde yorumlandı.

Sevincini paylaştı

Rihanna, rekor haberini sosyal medya sayfalarında yayınlayarak sevincini hayranlarıyla paylaştı.