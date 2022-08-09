Rita Ora ve Taika Waititi evlendi iddiası!

Rita Ora ve Taika Waititi çiftinin geçtiğimiz günlerde Londra'da düzenlenen samimi bir törenle evlendikleri iddia ediliyor. DailyMail’in haberine göre, 31 yaşındaki şarkıcının soyadını değiştirdiği ve artık Bayan Waititi-Ora olarak bilineceği söyleniyor.

BÜYÜK BİR PARTİ PLANLIYORLAR

Rita ve Taika çifti, iki ay önce nişanlandı ve kaynaklar şimdi gizli düğünlerini arkadaşları ve aileleriyle kutlamak için büyük bir parti planladıklarını iddia ediyor.

Bir kaynak The Sun'a şunları söyledi : "Gerçekten samimi bir törendi ve oradaki herkes için çok özeldi. En yakınları ve en sevdikleri ne kadar aşık olduklarını gördüler."

Rita ilişkiyi olabildiğince özel tutmaya kararlı.

ALYANS İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Rita, Instagram'da bir gönderide göz kamaştırıcı kıyafet için modellik yaptığı görüntüleri paylaştı. Gönderide dikkat çeken ise alyanstı.

Yine aynı şekilde Yeni Zelanda doğumlu film yapımcısı Waititi de bir alyans takarken görüldü.

Taika daha önce film yapımcısı Chelsea Winstanley ile evliydi, ancak çift 2018’de sessizce ayrıldı. Çiftin iki de kızı var.

Rita Ora ise daha önce Bruno Mars ile birlikteydi ve bu birlikteliği “ilk görüşte aşk” olarak adlandırıyordu. Bruno’dan sonra şarkıcı, realite yıldızı Rob Kardashian ile Ekim 2012’de iki ay sürecek bir ilişki yaşadı. Yoğun iş programları nedeniyle ilişkileri bitti.