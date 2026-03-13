Riva'daki evi yanan Aslıhan Karalar yangının çıkış sebebini açıkladı
Best Model of Turkey 2017 birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar'ın Beykoz'daki evinde yangın çıkmıştı. Günlerdir derin bir üzüntü yaşayan ünlü oyuncu, yangının çıkış nedenini açıkladı.
2017 Best Model of Turkey birincisi ve başarılı oyuncu Aslıhan Karalar, Riva'daki evinde çıkan yangınla neye uğradığını şaşırmıştı. 8 Mart Pazar sabahı meydana gelen olayda, genç oyuncu alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulmuştu.
Aslıhan Karalar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası zor günler geçiren Aslıhan Karalar, yangının çıkış sebebini sosyal medyadan açıkladı.
Oyuncu, "8 Mart Pazar sabahı Riva'daki evimde, yatak odamın bulunduğu çatı katında ben uyurken çıkan yangının gömme giyinme dolabının arkasında bulunan elektrik panosundaki kablolardan kaynaklandığı itfaiye raporu ile tespit edilmiştir" dedi.