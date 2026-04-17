Rıza Tamer hayatını kaybetti

Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde ikamet eden ünlü sanatçı Rıza Tamer’in sağlık durumu ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı...

İLAÇLARINI ALDIKTAN SONRA ANİDEN FENALAŞTI

İddialara göre, rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra akşam saatlerinde dinlenmek üzere sırtüstü uzanan sanatçı, bir süre sonra aniden fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan bulantı sonrası solunum sıkıntısı yaşadığı öne sürülen Tamer için yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ünlü isim, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

RIZA TAMER HAYATINI KAYBETTİ

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; şarkıcı Rıza Tamer'in basın danışmanı "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" dedi.

POPSTAR YARIŞMASINDA NELER OLMUŞTU?

Yarışmanın jürilerinden biri olan Deniz Seki'nin “Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var.” ifadeleri sonrası Rıza Tamer’in cevabı olay oldu.

Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye’de birçok güzel ses var.

Bu cümleyle sahnede rest çeken Tamer, jüri üyelerinin mimiklerine de yansıyan bir gerginliğe neden oldu. Rıza Tamer’in bu çıkışı sosyal medyada (o dönemki forumlarda) gündem olurken, halk oylamasıyla yoluna devam etti. Yarışmayı üçüncü sırada tamamladı ve jürinin değil halkın desteğiyle sahnede kalmayı başardı. O anlar, Popstar tarihinin en ikonik anlarından biri olarak hafızalara kazındı...

(Rıza Tamer'in yarışmadaki hali)