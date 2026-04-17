Rıza Tamer hayatını kaybetti

Son dönemde şarkılarıyla listeleri altüst eden ve dijital platformlarda yakaladığı dev başarılarla adından sıkça söz ettiren Rıza Tamer, hayatını kaybetti. Bodrum’daki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan sanatçıdan gelen acı haber, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Elele Online

Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde ikamet eden ünlü sanatçı Rıza Tamer’in sağlık durumu ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı...

İLAÇLARINI ALDIKTAN SONRA ANİDEN FENALAŞTI 

İddialara göre, rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra akşam saatlerinde dinlenmek üzere sırtüstü uzanan sanatçı, bir süre sonra aniden fenalaştı.Rıza Tamer hayatını kaybetti - Resim : 2

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan bulantı sonrası solunum sıkıntısı yaşadığı öne sürülen Tamer için yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ünlü isim, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rıza Tamer (@rizatamerofficial)'in paylaştığı bir gönderi

RIZA TAMER HAYATINI KAYBETTİ

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; şarkıcı Rıza Tamer'in basın danışmanı "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" dedi.Rıza Tamer hayatını kaybetti - Resim : 3

 POPSTAR YARIŞMASINDA NELER OLMUŞTU?

Yarışmanın jürilerinden biri olan Deniz Seki'nin “Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var.” ifadeleri sonrası Rıza Tamer’in cevabı olay oldu.

Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye’de birçok güzel ses var.

 Bu cümleyle sahnede rest çeken Tamer, jüri üyelerinin mimiklerine de yansıyan bir gerginliğe neden oldu. Rıza Tamer’in bu çıkışı sosyal medyada (o dönemki forumlarda) gündem olurken, halk oylamasıyla yoluna devam etti. Yarışmayı üçüncü sırada tamamladı ve jürinin değil halkın desteğiyle sahnede kalmayı başardı. O anlar, Popstar tarihinin en ikonik anlarından biri olarak hafızalara kazındı...

 Rıza Tamer hayatını kaybetti - Resim : 4

(Rıza Tamer'in yarışmadaki hali)

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gökhan Çınar (@gokhanncinar)'in paylaştığı bir gönderi

 