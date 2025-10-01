Robbie Williams 'Tourette Sendromu' hastalığıyla savaşıyor

Robbie Williams, 'Tourette Sendromu' adında bir hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı. Tourette Sendromu, istemsizce ve tekrarlayan biçimde sesler çıkarma ya da hareketlerde bulunma gibi tik olarak bilinen davranışlara neden olan nörolojik bir bozukluğun adı.

51 yaşındaki İngiliz pop yıldızı, Tourette Sendromu'nun rahatsız edici olduğunu, patlamalarını içinde tuttuğunu, ancak düşüncelerinin yoğunluğu nedeniyle, on binlerce çığlık atan hayranının önünde sahneye çıktığında bile bastıramadığını iddia etti. 1990'ların başında şöhrete kavuştuğundan beri birçok bağımlılıkla mücadele eden, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu teşhisi konulan şarkıcı, özellikle alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle birçok kez rehabilitasyona girdi.

Bir podcast yayınında konuşan Williams, yakın zamanda negatif çıkan bir otizm testi yaptırdığını, ancak testin sonucunda, güvenli alanı olan yatağından ayrılmasıyla tetiklenen anksiyete (kaygı) de dahil olmak üzere 'otistik özellikler' görüldüğünü itiraf etti. İlk çıkış yaptığı erkek grubu Take That'in bir parçası olarak ve ardından solo şarkıcı olarak, onlarca yıl boyunca biletleri tükenen stadyum ve arena konserlerinde sahne almasına rağmen turneye çıkmaktan hâlâ korktuğunu itiraf etti.

TOURETTE SENDROMU NEDİR?

Çocukluk çağında başlayan ve istemsiz motor ile vokal tiklerle kendini gösteren nörolojik bir bozukluk olan Tourette Sendromu'nda; genetik yatkınlık, beyin yapısı, nörotransmitter dengesizlikleri ve çevresel faktörler hastalığın gelişiminde rol oynar. Tikler zamanla artıp azalabilir ve stresle tetiklenebilir. Tourette Sendromu’na dikkat eksikliği, obsesif kompulsif bozukluk ve anksiyete gibi rahatsızlıklar da eşlik edebilir. Tanı, klinik gözleme dayanır ve tedavi tikleri hafifletmeyi amaçlar.