Robbie Williams’ın İstanbul konseri güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın 7 Ekim İstanbul konseri, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla resmi olarak iptal edildi.

Konserin iptal edilme sebebi olarak güvenlik gerekçeleri gösterildi.

"BİLET İADE İŞLEMLERİ KISA SÜRE İÇİNDE YAPILACAKTIR"

Yaşanan bu gelişmenin ardından Atlantis Yapım bir açıklama yaparak, bilet alan müzikseverlere seslendi:

Robbie Williams konseri, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda iptal edilmiştir. Bilet iade işlemleri, biletin alındığı platform üzerinden kısa süre içinde yapılacaktır.

ROBBIE WILLIAMS'TAN AÇIKLAMA

Robbie Williams iptal kararına ilişkin sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı açıklama da şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da gelecek hafta sahne alamayacağım için son derece üzgünüm. Şehir yetkilileri, halkın güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti. Hayatta asla yapmak istemeyeceğim şey, hayranlarımın güvenliğini tehlikeye atmak olurdu — onların güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir.

İstanbul’da ilk kez sahne alacak olmaktan çok heyecanlıydık ve BRITPOP turnesinin final konseri için özellikle bu şehri seçmiştik. Bu muhteşem turneyi Türk hayranlarımın önünde bitirmek benim için bir hayaldi; ailemin bu harika ülkeyle kurduğu yakın bağları düşününce bu benim için çok anlamlıydı.

Bu yıl boyunca bu olağanüstü turneyi paylaşan 1,2 milyon kişiyle birlikte İstanbul’da bize katılmak isteyen herkesten içtenlikle özür diliyorum. Bu konseri dört gözle bekliyorduk ama iptal kararı ne yazık ki bizim kontrolümüz dışında alındı."

Eşi Ayda Field Türk kökenli...Ayda Field’ın Türk olan babası Haldun Evecan 2014’te hayatını kaybetmişti. Eşinin annesi Gwen Field ise Yahudi kökenli.