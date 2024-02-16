Rober Hatemo: Antidepresan kullanıyorum

Esmer, Tanrım, Çiçeğim, Beyaz ve Sen, Aşksız Prens, Senden Çok Var gibi birçok hit şarkıya imza atan Rober Hatemo, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'BABAM VEFAT ETTİKTEN SONRA GARİP ŞEYLER OLMAYA BAŞLADI'
Babası Şahin Hatemo'yu iki yıl önce kaybeden Hatemo, "Babam vefat ettikten sonra garip şeyler olmaya başlamıştı. Karnım ağrıyordu, sahnede şarkı söyleyemiyordum, bağırsak sorunlarım vardı. İki üç tane profesörle görüştüm. Hepsi anksiyete olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
"İLK BAŞTA ÇOK ZORLADI"
Rober Hatemo, "Küçük bir doz antidepresan kullanıyorum. İki hafta oldu, iyi geldi galiba. Hiç problem yaşamıyorum. Kendi kendime 'Süper böyle' dedim ama ilk başta çok zorladı. Bulanık görmeler, terlemeler yaptı. Biraz sıktım dişimi ama alıştım. Türkiye'nin yüzde 80'i kullanıyormuş bu ilaçları, şaşırdım." açıklamasında bulundu.
"BATTANİYE ALTINDA İKİ SENE YATTIM"
Hastalık sürecinde eve kapandığını dile getiren ünlü şarkıcı, "İki sene battaniye altında yattım. Kimse 'Ne yapıyorsun?' diye aramadı. Bağışıklığım o zamanlar çok düştü. Uzun bir süre bekledim bunu atlatmak için. Herkesin başına gelebilir. Ben kimseye alınmadım, gücenmedim. Kimse yoktu ama yanımda. Dostlarım da var tabii ki ama çok çok az" ifadelerini kullandı.