Rober Hatemo: Antidepresan kullanıyorum

"BATTANİYE ALTINDA İKİ SENE YATTIM"

Hastalık sürecinde eve kapandığını dile getiren ünlü şarkıcı, "İki sene battaniye altında yattım. Kimse 'Ne yapıyorsun?' diye aramadı. Bağışıklığım o zamanlar çok düştü. Uzun bir süre bekledim bunu atlatmak için. Herkesin başına gelebilir. Ben kimseye alınmadım, gücenmedim. Kimse yoktu ama yanımda. Dostlarım da var tabii ki ama çok çok az" ifadelerini kullandı.