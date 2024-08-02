Rober Hatemo yüzüne yaptırdığı işlemi açıkladı

Hatemo, son olarak yüzüne yaptırdığı işlemi anlattı. Yüzünü yakından çeken Hatemo, "Yüzüme kök hücre yaptırdım da ona bakıyorum, bence çok güzel oldu. Bu arada öyle sünnet derisi filan yapmadım. Kendi hücrelerimden kan aldılar. Güzel oldu ama." ifadelerini kullandı.