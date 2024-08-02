Rober Hatemo yüzüne yaptırdığı işlemi açıkladı

1 / 4
'Esmer', 'Senden Çok Var', 'Tanrım' ve 'Çiçeğim' gibi birbirinden hit şarkıların sahibi Rober Hatemo, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor.
2 / 4
Ünlü şarkıcı Hatemo, son halini 'Yenilendim' diyerek sık sık takipçileri ile paylaşıyor.
3 / 4
Hatemo, son olarak yüzüne yaptırdığı işlemi anlattı. Yüzünü yakından çeken Hatemo, "Yüzüme kök hücre yaptırdım da ona bakıyorum, bence çok güzel oldu. Bu arada öyle sünnet derisi filan yapmadım. Kendi hücrelerimden kan aldılar. Güzel oldu ama." ifadelerini kullandı.
4 / 4
Eski halinden eser kalmayan Rober Hatemo "her an yeni bir şarkıyla hoplatabilirim" diyerek sevenlerini de bir hayli heyecanlandırdı.