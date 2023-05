Robert De Niro, 7. çocuğunun adını açıklayıp ilk fotoğrafını paylaştı

Robert De Niro, ilk kez fotoğrafını paylaştığı yenidoğan kızının adını açıkladı. Independent'in haberine göre CBS Mornings'in perşembe günkü bölümünde Gayle King, De Niro'nun yenidoğan bebeği hakkında kendisiyle paylaştığı bazı yeni ayrıntıları açıkladı. Televizyon sunucusunun açıklamaları, 79 yaşındaki oyuncunun 7'inci çocuğunu kucağına aldığını duyurmasından iki gün sonra geldi.

King daha sonra açık pembe bir tulum içindeki siyah saçlı yenidoğan bebeğin fotoğrafını gösterdi. Ardından çocuğun 6 Nisan'da doğduğunu ve tam adının Gia Virginia Chen-De Niro olduğunu açıkladı.

Robert De Niro and his partner Tiffany Chen welcomed Gia Virginia Chen-De Niro in early April — and now, she’s making her national TV debut on #CBSMornings. https://t.co/OJJxGcEKlU pic.twitter.com/opiFRpWkRs