Robert De Niro, 7. çocuğunun adını açıklayıp ilk fotoğrafını paylaştı

Robert De Niro, ilk kez fotoğrafını paylaştığı yenidoğan kızının adını açıkladı. Independent'in haberine göre CBS Mornings'in perşembe günkü bölümünde Gayle King, De Niro'nun yenidoğan bebeği hakkında kendisiyle paylaştığı bazı yeni ayrıntıları açıkladı. Televizyon sunucusunun açıklamaları, 79 yaşındaki oyuncunun 7'inci çocuğunu kucağına aldığını duyurmasından iki gün sonra geldi.

King daha sonra açık pembe bir tulum içindeki siyah saçlı yenidoğan bebeğin fotoğrafını gösterdi. Ardından çocuğun 6 Nisan'da doğduğunu ve tam adının Gia Virginia Chen-De Niro olduğunu açıkladı.

Robert De Niro and his partner Tiffany Chen welcomed Gia Virginia Chen-De Niro in early April — and now, she’s making her national TV debut on #CBSMornings. https://t.co/OJJxGcEKlU pic.twitter.com/opiFRpWkRs — CBS Mornings (@CBSMornings) May 11, 2023

Sunucu, De Niro ve partneri Tiffany Chen'in ailelerine yeni katılan bu bebekten dolayı "mutluluktan havalara uçtuklarını" söyledi.

Aktardığına göre King, De Niro'ya yeni bebeğinin "planlı" olup olmadığını sormuş. Bunun üzerine De Niro ona "evet" demiş ve hem kendisinin hem de partnerinin "çocuğu istediğini" söylemiş. King, Baba (Godfather) yıldızının başka bir çocuk sahibi olmakta ne kadar "coşkulu" ve "heyecanlı" hissettiğini vurguladı.

De Niro, 8 Mayıs'ta ET Kanada'ya verdiği röportajda, son komedi filmi Eyvah Babam'ın (About My Father) tanıtımı sırasında ebeveynlik hakkında konuşurken yeniden baba olduğunu ilk kez açıklamıştı.

Röportajı yapan Brittnee Blair "6 çocuğunuz olduğunu biliyorum" dediğinde, oyuncu onu düzeltmiş ve şöyle cevap vermişti:

"Aslında 7. Daha yeni bir bebeğim oldu."

Eyvah Babam'ın 9 Mayıs'taki galasında De Niro, hamileliği planladıklarını ilk olarak Page Six'e belirtmişti. "Böyle bir şeyi nasıl planlamazsınız?" diye sormuştu.

De Niro'nun haberi duyurmasının ardından, yeni filmindeki rol arkadaşı Kim Cattrall'ın aktörün çocuğunun annesinin kimliğini açıkladığı görüldü.

Eyvah Babam'ın galasında Extra'ya konuşan Cattrall şunları söyledi:

"Tanrı onu ve hayat arkadaşını korusun. Tiffany çok güzel bir kadın. Bir keresinde ailesiyle birlikte sete gelip çekimleri izledi, muhteşem görünüyordu ve tatlıydı. Her ikisi için de mutluyum."

Zor Baba ve Dünür (Meet the Fockers) yıldızının yenidoğan kızının yanı sıra önceki ilişkilerinden 6 çocuğu daha var.