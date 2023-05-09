Robert De Niro 79 yaşında 7. kez baba oldu!

Oscar ödüllü usta aktör Robert De Niro yedinci kez baba oldu.

ROBERT DE NİRO: BİR BEBEĞİM VAR!

De Niro, ET Canada muhabirinin altı çocuğu olduğunu söylemesi üzerine "Aslında yedi" yanıtını verdi. Ünlü aktör, "Bir bebeğim var" diye ekledi. De Niro, bebeği ve bebeğinin annesi hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Bugüne dek özel hayatı hakkında toplum içinde konuşmaktan kaçınan ünlü aktör, hayatındaki kadınlarla ve onlardan olan çocukları hakkında da ayrıntı vermeyi tercih etmiyor.

1976 YILINDAKİ EVLİLİĞİNDEN İKİ ÇOCUĞU VAR

1976’da De Niro, Diahnne Abbott ile evlendi. Onunla, Abbott’ın da yer aldığı, oyuncunun kariyerindeki önemli filmlerinden biri olan Taksi Şoförü setinde tanıştılar. O zamanlar Abbott’un, De Niro’nun evlat edindiği ve soyadını verdiği Drena adında bir kızı vardı. Evlendikten kısa bir süre sonra ikinci çocukları Raphael De Niro dünyaya geldi.

TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE İKİZİ OLDU

Abbott ve De Niro’nun evliliği, De Niro’nun 1988’de model Toukie Smith ile çıkmaya başlamasıyla sona erdi. Çift, taşıyıcı anne aracılığıyla ikiz oğulları Aaron Kendrick ve Julian Henry’ye 1995 yılında kavuştu. İkili, ikizlerinin doğumundan bir yıl sonra ayrıldı.

De Niro’nun ikinci ve son evliliği, 1997’de Grace Hightower ile oldu. İlk oğulları Elliot’un 1998’de doğumunun ardından boşandılar, ancak 2004’te yeminlerini yenileyerek 20 yıldan uzun bir süre birlikte kalmayı başardılar. Hightower ve De Niro, 2011 yılında ikinci çocukları Helen Grace’e taşıyıcı anne aracılığıyla kavuştu. İkili, 2018’de boşandı.