Robert De Niro, ölen torunu hakkında konuştu: Derinden üzüntülüyüm

Oscar ödüllü Robert De Niro’nun kendisi gibi oyuncu olan en büyük kızı Drena De Niro, dün 19 yaşındaki oğlu Leandro De Niro Rodriguez’in hayatını kaybettiğini Instagram hesabından duyurmuştu.

"Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ama yaşayacağım"

Duygusal bir paylaşım yapan Drena De Niro“Benim güzel tatlı meleğim. Seni karnımda hissettiğim andan itibaren seni kelimelerin veya açıklamaların ötesinde sevdim. Sevincim oldun. Kalbim ve hayatımdaki her zaman saf ve gerçek olan şeydin. Keşke şu anda seninle olsaydım. Keşke seninle olsaydım. Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ama yaşayacağım. Devam etmeye ve annen olurken bana hissettirdiğin sevgiyi ve ışığı yaymaya çalışacağım.”

"Leo’nun gidişiyle kahroldum"

CBS News’a konuşan ünlü aktör, torununun ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğunu söyledi:

“Sevgili torunum Leo’nun gidişiyle kahroldum. Taziye mesajları için minnettarız. Leo’muzun yasını tutarken sizden mahremiyet rica ediyoruz.”