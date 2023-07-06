Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torununun ölüm sebebi belli oldu

Mayıs ayında yedinci kez baba olan sinema dünyasının ünlü ismi Robert De Niro’nun bu mutluluğu torun acısıyla yarım kaldı. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncunun eski eşi Diahanne Abbott ile olan en büyük kızı Drena De Niro, oğlunun 19 yaşında öldüğünü açıklamıştı.

"Birisi ona fentanil (fentanyl) satmış"

NTV'nin aktardığına göre, Robert De Niro'nun kızı Drena, oğlunun ölüm nedeniyle ilgili sosyal medyada açıklamada yaptı. De Niro, "Birisi ona fentanil (fentanyl) satmış. Hala bu şeyleri satan ve satın alanlara söylüyorum, oğlum artık bizimle değil" ifadelerini kullandı.

Daily Mail'in haberine göre, Leandro De Niro 1 milyon değerindeki bir evde "beyaz toz bir maddenin" yanında ölü bulunmuştu. Polis, De Niro'nun uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği şüphesine odaklanıyordu.

Oyuncudan ilk açıklama

De Niro, torunun ani ölümüyle ilgili ilk kez konuştu. Page Six'in haberine göre, oyuncunun torununun ölümü nedeniyle "kahrolduğu" bildirildi.

Oyuncunun açıklamasında "Sevgili torunum Leo'nun gidişiyle kahroldum. Taziye mesajları için minnettarız. Leo'muzun yasını tutarken sizden mahremiyet rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.