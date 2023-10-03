Harry Potter'da hayat verdiği "Cedric Diggory" karakteriyle tanınan "Alacakaranlık" (Twilight) serisi ve "Batman" gibi filmlerle şöhreti yakalayan Robert Pattinson, Interview dergisine röportaj verdi.

"Hayatımın büyük çoğunluğunu işsiz ve çaresiz geçireceğimi düşünüyorum"

Jordan Firstman'ın sorularını yanıtlayan İngiliz aktör Pattinson "Sürekli hayatımın büyük çoğunluğunu işsiz ve çaresiz geçireceğimi ve kendimi tam bir başarısız gibi hissedeceğimi düşünüyorum. Bence hayat böyle bir şey" dedi.

Firstman de ünlü aktöre "Eğer Robert Pattinson bunu söylüyorsa, hiç kimse için tatmin olma umudu yok demektir" yanıtını verdi.

"Oyuncu olmak dünyadaki en stresli şey"

Robert Pattinson, Jordan Firstman'ın bu sözlerinin üzerine oyunculuğun iş güvencesinden yoksun bir kariyer anlamına geldiğini anlattı. Pattinson, "Bu dünyadaki en stresli şey" diyerek, aktör olmanın düzensiz doğası nedeniyle böyle hissettiğini açıkladı.

"Çok ama çok derin bir aşağılanma korkum var"

Neden iyi olduğuna inandığı projelerde yer aldığını da açıklayan Robert Pattinson, "Çok ama çok derin bir aşağılanma korkum var" dedi ve ekledi:

Ünlü oyuncu, ardından, "Ayrıca, bunun size bağlı olduğunu da biliyorsunuz. Dandik bir senaryo olduğunu ya da yönetmenin hıyarın teki olduğunu falan söyleyebilirsiniz ama günün sonunda kimse bunun nedenlerini umursamayacaktır ve insanların büyük çoğunluğu elinden gelenin en iyisini yapsan bile senin ezik olduğunu söyleyecek" dedi.