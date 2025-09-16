Robert Redford 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyası, efsanevi bir ismini kaybetti. Özellikle savaş ve Western filmlerinin unutulmaz yüzü olan, 60'lı ve 70'li yıllara damgasını vuran usta oyuncu ve yönetmen Robert Redford, 89 yaşında aramızdan ayrıldı.

"EVİNDE HAYATA VEDA ETTİ"

Rogers ve Cowan PMK'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cindi Berger, CNN'e yaptığı açıklamada, "Robert Redford, 16 Eylül 2025'te Utah dağlarındaki Sundance'teki evinde, çok sevdiği ve sevdikleriyle çevrili olduğu yerde hayata veda etti. Çok özlenecek," dedi. "Ailesi mahremiyet istiyor."

FİLM YAPIMCILIĞINA OLAN TUTKUSU

Aktörün film yapımcılığına olan tutkusu, bağımsız film ve tiyatroyu destekleyen ve her yıl düzenlenen Sundance Film Festivali ile tanınan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sundance Enstitüsü'nün kurulmasına yol açtı.

ÇEVRECİ KİMLİĞİ

Redford aynı zamanda kendini adamış bir çevreciydi; 1961'de Utah'a taşınarak eyaletin ve Amerikan Batısı'nın doğal manzarasını koruma çabalarına öncülük etti.

ROBERT REDFORD'IN TÜM KARİYERİ

1936'da Charles Robert Redford adıyla doğan Redford, Los Angeles'ta büyüdü ve Colorado Üniversitesi'nden atıldıktan sonra Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Televizyon, tiyatro ve filmde bir dizi küçük rol aldıktan sonra, 1960'ların başında kariyerinde ilerleme kaydetti; 1962'de Charlie Pont'un Sesi adlı oyunuyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'ne aday gösterildi ve Neil Simon'ın hit oyunu Barefoot in the Park'ın 1963 yapımı orijinal Broadway prodüksiyonunda başrol kazandı. Redford'un sinemadaki atılımı 1965'te gerçekleşti: Natalie Wood'la birlikte oynadığı "Inside Daisy Clover" adlı oyunda biseksüel bir film yıldızı olarak dikkat çekici bir rol üstlendi ve bu rolüyle Altın Küre'ye aday gösterildi.

The Chase ve Barefoot in the Park'ın sinema uyarlaması da dahil olmak üzere bir dizi sağlam Hollywood filminin ardından Redford, Paul Newman ve Katharine Ross'la birlikte rol aldığı 1969 yapımı kanun kaçağı western filmi Butch Cassidy and the Sundance Kid ile büyük bir başarı yakaladı. Film yedi dalda Oscar'a aday gösterildi , ancak hiçbiri oyuncular için değildi.

Redford, eski kara listeye alınan Abraham Polonsky'nin 20 yıldan uzun bir süredir yönettiği ilk film olan Tell Them Willie Boy Is Here'de başrol oynadı ve ardından 1970'lerin bir dizi önemli hit filmi geldi: sınır western'i Jeremiah Johnson (1972), dönem romantizmi The Way We Were (1973) Barbra Streisand'la birlikte, suç komedisi The Sting (1973) yine Newman'la birlikte ve edebi uyarlama The Great Gatsby (1974). Redford, bunları komplo gerilim filmi Three Days of the Condor (1975) ve Dustin Hoffman'la birlikte başrol oynadığı Watergate draması All the President's Men (1976) izledi.

Redford, 70'lerin sonlarında oyunculuğa uzun bir ara verdikten sonra, Judith Guest'in romanından uyarlanan topluluk draması Ordinary People ile yönetmenliğe yöneldi. Büyük bir başarı yakalayan film, 1981'de en iyi film ve Redford'a oyunculuğu için hiçbir zaman layık görülmediği en iyi yönetmen ödülleri de dahil olmak üzere dört Oscar kazandı.

80'LER 90'LAR OYUNCULUKTAKİ BAŞARISI DEVAM ETTİ

Oyunculuktaki başarısı 1980'ler ve 1990'larda da devam etti, ancak belki de 1970'lerdeki çalışmalarının keskin etkisinden daha azıyla. 1984'te Bernard Malamud'un romanından uyarlanan beyzbol draması The Natural'ı, 1985'te Meryl Streep'in canlandırdığı Danimarkalı aristokratın karşısında büyük av hayvanı avcısı Denys Finch Hatton'ı canlandırdığı Out of Africa izledi. 1988'de The Milagro Beanfield War ve 1992'de A River Runs Through It ile yönetmenliğe geri döndü, her ikisi de kırsal Amerika'yla farklı şekillerde boğuşuyordu. Bir yıl sonra, geriye dönüp bakıldığında bir dönüm noktası sayılabilecek bir şeye imza attı: iş adamı karakterinin Demi Moore'un karakteriyle yatması için bir milyon dolar teklif ettiği, katıksız bir Hollywood projesi olan erotik gerilim Indecent Proposal. Bu film Redford'ı ticari bir güç olarak yeniden tesis etti. 90'lı yılların sonlarında Quiz Show ve The Horse Whisperer filmlerini yönetti (ikincisinde de başrol oynadı).

Redford'un yapım şirketinin 1978'de Utah/ABD Film Festivali olarak kurduğu ve 1984'te Redford'un Sundance Enstitüsü'nün adını verdiği Sundance Film Festivali , ABD bağımsız sinemasının vitrini olarak etkisini göstermeye başladı ve Steven Soderbergh, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez ve Kevin Smith gibi isimlerin tanıtımını yaptı. Filmlerin ticari başarılarını artırmak ve ödüller kazanmak için bir platform olarak etkisi, sonraki on yıllarda 500 Days of Summer, Napoleon Dynamite, Whiplash, Fruitvale Station ve Coda gibi filmlerin gösterimiyle daha da arttı.

VE 2000'LER...

Redford'un 2007 yapımı Afgan savaş filmi Lions for Lambs hayal kırıklığı yaratsa da, 2013 yapımı denizde hayatta kalma draması All Is Lost'taki etkileyici solo performansı bunu telafi etmeye yetti. Redford, 2014 yılında Kaptan Amerika: Kış Askeri filminde Hydra lideri Alexander Pierce rolüyle Marvel Sinematik Evreni'ne katıldı. O zamanlar şöyle demişti : "Çizgi film karakterlerinin yüksek teknolojiyle canlandırıldığı, yaygınlaşan bu yeni film yapım biçimini deneyimlemek istedim." 2019'da Avengers: Endgame filminde de aynı rolde küçük bir rol aldı.

Redford, 2010'ların ortalarında film yapımcılığı faaliyetlerini azaltarak Sundance Film Festivali'nin yöneticiliğini devretti ve oyunculuktan emekli olduğunu açıkladı . Son önemli rolü ise David Lowery'nin yönettiği 2018 yapımı suç draması The Old Man & the Gun'daydı.

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Redford, 2002 yılında fahri Oscar, 2017 yılında Venedik Film Festivali'nden yaşam boyu başarı ödülü Altın Aslan ve 2019 yılında fahri César ödülüne layık görüldü. 2010 yılında Légion d'honneur Şövalyesi unvanına layık görüldü ve 2016 yılında Barack Obama'dan Özgürlük Başkanlık Madalyası aldı.