'Rocky' serisinin efsane yıldızı hayatını kaybetti!

Rocky'deki rolüyle kendisine Akademi Ödülü adaylığı kazandıran Burt Young, 8 Ekim'de Los Angeles'ta 83 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Ölümü, kızı Anne Morea Steingieser tarafından New York Times'a yaptığı açıklama ile doğrulandı. Ölüm nedeni hakkında ise bilgi verilmedi.

Young'ın özgeçmişinde Chinatown, Once Upon a Time in America ve The Pope of Greenwich Village gibi 160'tan fazla film ve televizyon filmi yer alıyordu.

SYLVESTER STALLONE: BEN VE DÜNYA SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ

Stallone, eski rol arkadaşını ölümü üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Sevgili dostum Burt, sen inanılmaz bir adam ve sanatçıydın. Ben ve dünya seni çok özleyeceğiz" diye yazdı.