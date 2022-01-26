Romee Strijd, 12 yıllık sevgilisi Laurens van Leeuwen ile evleniyor

26 yaşındaki Hollandalı Victoria's Secret modeli Romee Strijd, 12 yıllık sevgilisiyle İsviçre'de kayak tatili sırasındayken evlilik teklifi aldı. Önceki gün yıl dönümlerini kutlamak için soluğu helikopterle İsviçre'de alan çiftten Strijd, büyük bir sürprizle karşılaştı.

" 'EVET' DEDİM!"

Ünlü model Salı günü Instagram üzerinden Laurens van Leeuwen ile nişanlandığını duyurdu ve özel anlarından bazılarını bir dizi fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak bu olayı kutladı.

2020 yılında "Mint" adını verdiği kızını dünyaya getiren ünlü isim, bu fotoğrafı, "Evet' dedim!" notuyla 7,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Yuvarlak kesimli yüzüğün fotoğrafını da paylaşan ünlü modelin yüzüğünün tasarımı Ring Concierge Fine Jewelry'e ait.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Romee Strijd (@romeestrijd)'in paylaştığı bir gönderi

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