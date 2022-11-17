Romee Strijd ikinci kez anne oldu

Victoria's Secret modeli Romee Strijd, 12 yıldır aşk yaşadığı Laurens van Leeuwen ile ilk çocukları Mint'i 2020'de kucaklarına almıştı. İkilinin ikinci bebekleri de dünyaya geldi.

JUNE ADINI VERDİLER

11 Kasım Cuma günü ikinci kez anne olan Romee Strijd, aberi sosyal medyadan duyurdu. Strijd, iki çocuğu ve nişanlısıyla birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. İkilinin bebeklerine 'June' adını verdiği öğrenildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Romee Strijd (@romeestrijd)'in paylaştığı bir gönderi

"YAKINDA 4 KİŞİLİK AİLE OLACAĞIZ!"

Laurens van Leeuwen ve kızı Mint ile objektif karşısında verdiği pozu yayınlayan Strijd, hamile olduğunu, "Yakında 4 kişilik bir aile olacağız, sabırsızlanıyorum!" sözleriyle duyurmuştu.

Öte yandan Romee Strijd, ayrıca hayranlarının iki yıl öncesi ile sonrasında kendisinin hamile olduğu ve Laurens van Leeuwen ile çekilen karelerinin karşılaştırıldığı fotoğrafları da paylaşmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Romee Strijd (@romeestrijd)'in paylaştığı bir gönderi

YILLARCA PCOS'LA MÜCADELE ETTİ

Strijd, polikistik over sendromu yani PCOS ile yıllarca süren bir mücadelenin ardından Aralık 2020'de Mint'i doğurdu.

İlk hamileliğini açıkladığında 'BİR BEBEĞİMİZ Mİ OLACAK?' diye yazmıştı. '2 yıl önce 7 yıldır adet görmememin ardından PCOS teşhisi konuldu. Yıkılmıştım çünkü anne olmak ve @laurensvleeuwen ile bir aile kurmak en büyük hayalim.. O kadar korktum ki asla yapamayacağım çünkü bana doğal yollarla bebek sahibi olmanın daha zor olduğu söylendi.' ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce durumu hakkında "Kilomun vücudumun düzgün çalışması için iyi olmadığını ve sürekli seyahat etmeyi kaldıramadığını düşünüyorum" dedi.

"PKOS için doğal tedaviyi araştırmaya başladım ve daha az yüksek yoğunluklu antrenman yapmam, yiyecekleri kısıtlamamam, kendime iyi davranmam ve gerektiğinde ara vermem gerektiği sonucuna vardım."