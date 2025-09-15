RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin açıklama
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisiyle ilgili gelen şikayetlerin titizlikle incelendiğini duyurdu. Kamuoyundan gelen yoğun tepkiler ve Kurul'a ulaşan şikayetler üzerine harekete geçtiklerini belirten Şahin, bahsi geçen yapım hakkında gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını bildirdi.
Özge Çolak
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında açıklama yaptı.
Sosyal platformu üzerinden açıklama yapan Şahin, "Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
