RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin açıklama

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında açıklama yaptı.

Sosyal platformu üzerinden açıklama yapan Şahin, "Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Şahin, açıklamasında, Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili gelen şikayetlerin dikkatle incelendiğini ve gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.