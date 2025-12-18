RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bir süredir gündeminde olan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran "Jasmine" adlı dizi için karar verdi.

Kurul, diziye “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

HBO Max yapımı olan ve Türkiye’de TV+ platformu üzerinden izleyicilerle buluşan dizi, özellikle içerdiği müstehcen sahneler ve toplumsal değerlerle çeliştiği öne sürülen kurgusu nedeniyle kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açmıştı.

Öte yandan, RTÜK’ün inceleme başlattığına dair ilk sinyallerin gelmesiyle birlikte, HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan yerli platform TV+, henüz resmi karar açıklanmadan önce bir adım atarak diziyi içerik arşivinden kaldırmıştı.