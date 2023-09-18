Russell Brand'e tecavüz ve taciz suçlaması! İşte hakkındaki suçlamalar...

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times, yaptığı kapsamlı ve araştırmacı habercilik ile İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand’in yedi yıllık bir süreç içerisinde dört kadına tecavüz ve taciz de dahil olmak üzere cinsel saldırılarda bulunduğunu öne sürdü.

İddia edilen olayların 2006 ve 2013 yılları arasında gerçekleştiğini aktaran Times, bir kadının cinsel istismar iddiasında bulunduğunu, bir diğerinin ise Brand’in kendisine 16 yaşındayken ve hala okuldayken saldırdığını söylediğini belirtti.

BRAND'DAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry’nin bir dönem eşi olan 48 yaşındaki Brand, sosyal medyada yayınladığı bir video mesajında suçlamaların “Son derece korkunç ve saldırgan saldırıların yanı sıra oldukça aptalca şeyler” içerdiğini söyledi.

İDDİALAR TELEVİZYONDA YAYINLANACAK

İddiaların kapsadığı yıllarda Brand, BBC Radyo 2 ve Channel 4'te ve Hollywood filmlerinde oyuncu olarak farklı zamanlarda yüksek profilli işlerde rol alıyordu.

İddialarla ilgili daha fazla ayrıntı, cumartesi günü Channel 4 TV’nin belgesel programı Dispatches'te yayınlanacak.

BRAND'IN TACİZ ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADINLARIN İDDİALARI

Dispatches’a konuşan Nadia isimli bir kadın 1 Temmuz 2012’de Brand’in evine gittiğini ve ünlü oyuncunun çırılçıplak bir şekilde çıkarak kendisini duvara ittirdiğini söyledi. Gerçek ismini açıklamayan kadın, “Ben kaçmaya çalıştım ama beni tuttu (...Devamını anlatıyor...)” dedi.

Nadia, daha sonra Brand’in kendisine bir mesaj attığını da söyledi. Mesajda, “Özür dilerim. Çok çılgıncaydı ve bencilceydi. Umarım beni affedebilirsin, sevgi dolu biri olduğunu biliyorum” dedi. Genç kadın, adının lekelenmesinden korktuğu için polise gitmediğini de belirtti.

İngiliz medyasına konuşan bir diğer kadın henüz 16 yaşındayken ve Brand de 31 yaşındayken cinsel saldırıya maruz kaldığını söyledi. Genç kadın, Brand’in kendisinden “çocuk” diye bahsettiğini de söyledi. Russell Brand'in 16 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden kadın, kendisini ortaokul derslerinden aldırmak için bir araba gönderdiğini, onun masum ve saf olmasıyla 'meşgul olduğunu' söylediğini iddia etti.

Alice, “Ben onu ittirmeye çalıştım fakat geri adım atmadı ve bana cinsel saldırıda bulundu” dedi. Alice, olay yaşandığında halen okulda öğrenci olduğunu da söyledi. Alice ilk cinsel deneyiminin bu tecavüz olayı olduğunu da belirtti.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İngiliz medyası, iddia sahibi kadınların polise şikayette bulunup bulunmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşmazken İngiliz polisi harekete geçti.

Hem gazeteye hem de TV’ye konuşan ve tecavüz ve taciz iddialarını gündeme getiren kadınların kimliği açıklanmazken, İngiliz polisi bir açıklama yaptı. İngiliz polisi, Brand’i suçlayan kadınların polise giderek resmi şikayette bulunmasını istedi.