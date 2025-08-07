Rüştü Onur Atilla boşandığı eşine geri mi döndü?

'Güldür Güldür Show'la tanınan Rüştü Onur Atilla, iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız’la 10 yıllık evliliğini 10 Haziran 2024’te anlaşmalı olarak noktalamış, ayrılıktan sadece 20 gün sonra şarkıcı Nez’le fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı.

Sinem Ayyıldız'ın boşandıktan 20 gün sonra yeni aşkını ilan eden eski eşi için çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı.

"HERKES HAK ETTİĞİNİ YAŞASIN YETER"

Sinem Ayyıldız bir takipçisinin "Sen o kadar çileyi çek, 2 çocuk ver aslan gibi. Tüm zorlukları, parasızlıkları birlikte aş. O gelsin, en rahat zamanda başkasını taksın koluna. Aşırı korkunç ve acımasız. Hiç üzülmeyin. Değerinizi zamanı gelince anlayacak. Yanınızdayız" yorumuna "Değerim anlaşılmasın, herkes hak ettiğini yaşasın yeter" sözleriyle karşılık vermişti.

AKYARLAR’DAN EV Mİ BAKIYORLAR?

Hürriyet'te yer alan habere göre; Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız cephesinden sürpriz bir haber geldi. Bu süreçte çocukları Kemal ve Uygar için sık sık bir araya gelen eski eşler barışma kararı aldı.