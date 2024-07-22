Rüştü Onur Atilla ile sevgilisi Nez'den yeni pozlar

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 10 yıllık evliliğini bitirerek şarkıcı Nez ile yeni bir aşka başlamıştı. İkiliden yeni aşk pozları geldi.

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Rüştü Onur Atilla ile sevgilisi Nez'den yeni pozlar - Resim : 1

'Güldür Güldür Show'da 'İbrahim' karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 2 çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini bitirmişti.

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Rüştü Onur Atilla ile sevgilisi Nez'den yeni pozlar - Resim : 2

Boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız'ın "Boşanmayı ben istemedim" açıklamalarının ardından sessizliğini bozmuştu

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Rüştü Onur Atilla ile sevgilisi Nez'den yeni pozlar - Resim : 3

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Onur Atilla ve Nez'den tatil pozları peş peşe geldi.

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Rüştü Onur Atilla ile sevgilisi Nez'den yeni pozlar - Resim : 4

Çocuklarını tatile götüren Rüştü Onur Atilla, İstanbul'a döndükten sonra Nez'e olan özlemini giderdi. Atilla ile Nez, Kınalıada'ya giderek arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi.