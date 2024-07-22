Rüştü Onur Atilla ile sevgilisi Nez'den yeni pozlar

1 / 7
'Güldür Güldür Show'da 'İbrahim' karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 2 çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini bitirmişti.
2 / 7
Boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız'ın "Boşanmayı ben istemedim" açıklamalarının ardından sessizliğini bozmuştu
3 / 7
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Onur Atilla ve Nez'den tatil pozları peş peşe geldi.
4 / 7
Çocuklarını tatile götüren Rüştü Onur Atilla, İstanbul'a döndükten sonra Nez'e olan özlemini giderdi. Atilla ile Nez, Kınalıada'ya giderek arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi.