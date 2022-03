Instagram'ın yasaklanmasının ardından Rus fenomenler gözyaşlarına boğuldu

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, savaşın etkileri her alanda hissediliyor. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması Instagram’ın tamamen kapatıldığını açıkladı. Açıklamada, Rusya’nın VKontakte ve Odnoklassniki dahil olmak üzere kendi rekabetçi sosyal medya platformlarına sahip olduğu vurgulanarak, “Bu internet ortamlarına geçişinizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve gelecekte iletişim ve iş yapmak için yeni fırsatlar keşfedeceğinizi umuyoruz” denildi.

Instagram'ın kapatılması, yalnızca tasarımcı kıyafetlerini milyonlarca takipçi için sergileyen Rus influencerları etkilemiyor. Dövme stüdyolarından butik alışveriş mağazalarına kadar yüzlerce küçük ve orta ölçekli işletme, uzun süredir ana satış aracı olarak hizmet veren platformu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Instagram'da para toplayan Rus yardım kurumları da artık Instagram'ı kullanamıyor.

23,3 milyon Instagram takipçisi olan reality şov yıldızı Olga Buzova, Pazar günü göz yaşları içinde yaklaşık yedi dakikalık bir video yayınladı. Videoda Rusça, "Seni kaybetmek istemediğimi kabul etmekten korkmuyorum" dedi ve şöyle devam etti: "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Sadece hayatımı, işimi ve ruhumu paylaştım. Tüm bunları asla bir iş olarak yapmadım, bu ruhumun bir parçası. Kalbimin büyük bir parçası gibi geliyor ve hayatım alınıyor gibi hissediyorum."

Başka bir Rus içerik üreticisi da yasak nedeniyle gözyaşları içinde yasta olduğunu söyledi. "Bir Instagram fenomeni olarak benim için bunun sadece bir gelir kaynağı olduğunu düşünüyor musunuz? Bana göre, hepsi hayat. Bir ruh. Uyandığım tek şey buydu uykuya dalma sebebim buydu." diyerek isyan etti.

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working



She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr