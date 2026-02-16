Rüya Gibi dizisi final mi yapıyor? Akıbeti belli oldu
TMC Film imzalı iddialı kadrosuyla dikkat çeken “Rüya Gibi” dizisinden izleyicilerini üzen haber geldi. Salı gününden Pazar akşamlarına taşınan ve başlangıçta 13 bölüm garantisi bulunan dizi için yolun sonu göründü.
Ekran yolculuğuna iddialı bir başlangıç yapan TMC Film imzalı "Rüya Gibi" dizisinden izleyicilerini üzen final haberi geldi.
Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu ve Emre Bey gibi sevilen isimlerin yanı sıra Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ile Menderes Samancılar gibi usta oyuncuları bir araya getiren yapım, ne yazık ki reyting sınavını geçemedi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre başlangıçta Salı akşamları ekrana gelen ancak daha sonra Pazar gününe alınan dizinin, yapım aşamasında verilen 13 bölümlük yayın garantisi bulunuyordu.
Hafta sonu yayınlanan son bölümün ardından gelen reyting sonuçları, dizinin geleceği için belirleyici oldu. Kuaför Aydan’ın hayatın zorluklarına karşı verdiği mücadeleyi konu alan hikayenin izlenme oranlarında yaşanan düşüş, kanal yönetiminin final kararını kesinleştirmesine yol açtı.