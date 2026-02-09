Rüya Gibi dizisinde şaşırtan ayrılık! Dizinin Tarık'ı Celil Nalçakan veda etti

Show TV’nin pazar akşamları ekrana gelen iddialı yapımı Rüya Gibi dizisinde, kadronun en güçlü isimlerinden biri olan Celil Nalçakan projeye veda etti. Erol Avcı imzalı dizide Seda Bakan’ın hayat verdiği Aydan’ın eşi Tarık karakterini canlandıran ünlü oyuncu, dün akşam yayınlanan bölümle birlikte hikâyesini noktaladı.

Nalçakan’ın canlandırdığı Tarık, hikâyenin çatışma noktalarından birini oluşturan ve izleyiciden oyunculuk anlamında tam not alan bir karakterdi. Ancak Birsen Altuntaş’ın haberine göre, oyuncunun projedeki yolculuğu planlanan doğrultuda sona erdi.

Bu ayrılığın dizinin dramatik yapısında nasıl bir boşluk yaratacağı merak konusu olurken, dizinin geleceği de şu an bıçak sırtında görünüyor.

Zengin oyuncu kadrosuna rağmen beklenen reyting ivmesini tam olarak yakalayamayan Rüya Gibi için kritik dönemece girildi. Dünkü bölümün reyting sonuçları, yapım şirketi TMC Film ve kanal yönetimi için belirleyici olacak. Eğer sonuçlar hedeflenen seviyeye ulaşmazsa, Celil Nalçakan’ın vedasının ardından dizinin erken final yapma ihtimali masaya yatırılacak.