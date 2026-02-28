Ryan Gosling, yeni filmi için "umursadığım tek eleştirmenler" dediği kızlarının görüşlerini paylaştı

“KOREOGRAFİYİ VE ŞARKILARI BENDEN DAHA İYİ BİLİYORLARDI”



Gosling’in kariyerindeki bu "aile odaklı yaklaşım” yeni bir durum değil. Aktör, 2023 yapımı Barbie filmi döneminde de kızlarının sürece dahil olduğunu, hatta Ken karakterini canlandırma kararında onların Barbie bebeklerine olan ilgisinin payı olduğunu dile getirmişti: "Tüm bunları başlatan şey, onların Barbie'ye olan ilgisi ve Ken'e olan ilgisizliğiydi."



Hatta Oscar törenindeki "I'm Just Ken" performansının provalarına kızlarını da götüren Gosling, onların sahne arkasındaki hakimiyetini şu sözlerle özetledi: "Koreografiyi ve şarkıları benden daha iyi biliyorlardı. Sahne arkasında bana gösteriyorlardı."