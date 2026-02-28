Ryan Gosling, yeni filmi için "umursadığım tek eleştirmenler" dediği kızlarının görüşlerini paylaştı
Ryan Gosling'in yeni filmi Project Hail Mary vizyona girmeden önce, aktörün projelerindeki en sıkı denetçileri ortaya çıktı: Kızları. Gosling; Eva Mendes ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızları, 11 yaşındaki Esmeralda Amada ve 9 yaşındaki Amada Lee'nin yapım sürecinde kendisine dürüst geri bildirimler sunduğunu belirtti.
Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı ve Andy Weir’ın çok satan romanından uyarlanan Project Hail Mary, 20 Mart’ta izleyiciyle buluşacak. Bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş halde uyanan Ryland Grace karakterine hayat veren Gosling, insanlığın kaderini kurtarmak için bilimsel zekasını kullanmak zorunda kalan bir öğretmeni canlandırıyor. Ünlü aktör, bu süreçte kızlarının kendisinin en büyük destekçisi olduğunu vurguluyor.
“ÇOK ELEŞTİREL VE ÇOK DÜRÜSTLER”
20 Mart'ta izleyiciyle buluşacak bilim kurgu projesi hakkında Access Hollywood'a konuşan Gosling, çekimler ve kurgu aşamasında kızlarının sürece dahil olduğunu anlattı:
"Çocuklarım birden fazla kurguyu izledi. Bana birçok not veriyorlar. Temelde önemsediğim tek eleştirmenler onlar; ayrıca çok eleştirel ve çok dürüstler."
Gosling, bu türde bir yapımda rol almasının temel motivasyonunun ailesiyle birlikte izleyebileceği bir iş ortaya koymak olduğunu vurgulayarak ekledi:
"Bunu esasen onlar için yaptım. Bir aile olarak, görmek isteyeceğim türden böyle bir filmi severdim. Böyle bir film yapabildiğim için gerçekten onur duyuyorum."
AİLE ODAKLI BİR KARİYER TERCİHİ
Eva Mendes de geçtiğimiz haziran ayında verdiği bir röportajda, ailesiyle geçirdiği zamanın kıymetine değinmiş ve çocuklarının büyüme evrelerine eşlik etmenin önceliği olduğunu belirtmişti:
"Küçük kızımız geçen hafta 9 yaşına girdi, en büyük kızımız ise 10 yaşında. Bu anların gelip geçici olduğunu biliyorum. Sadece onlarla birlikte olmak istiyorum. Ne yapıyor olursam olayım, onlarla ve tabii ki Ryan ile olduğum sürece en mutlu olduğum yer orasıdır."
“KOREOGRAFİYİ VE ŞARKILARI BENDEN DAHA İYİ BİLİYORLARDI”
Gosling’in kariyerindeki bu "aile odaklı yaklaşım” yeni bir durum değil. Aktör, 2023 yapımı Barbie filmi döneminde de kızlarının sürece dahil olduğunu, hatta Ken karakterini canlandırma kararında onların Barbie bebeklerine olan ilgisinin payı olduğunu dile getirmişti: "Tüm bunları başlatan şey, onların Barbie'ye olan ilgisi ve Ken'e olan ilgisizliğiydi."
Hatta Oscar törenindeki "I'm Just Ken" performansının provalarına kızlarını da götüren Gosling, onların sahne arkasındaki hakimiyetini şu sözlerle özetledi: "Koreografiyi ve şarkıları benden daha iyi biliyorlardı. Sahne arkasında bana gösteriyorlardı."