Saadet Işıl Aksoy: Hayatımın geri kalanını vatanımda geçireceğim
Başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü isim ayak üstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Senden Başka, Kördüğüm, Şahmaran gibi başarılı yapımlarda rol alan Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
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'ÇOCUĞUMUN BURADA BÜYÜMESİNİ İSTİYORUM'
Ünlü oyuncu “İşim nedeniyle Amerika’da vakit geçirdim ama ülkemden kopamadığım için geri döndüm. Çocuğumun burada büyümesini istiyorum. Hayatımın geri kalanını vatanımda geçireceğim.'' dedi.
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'DÖNÜP DOLAŞIP GELECEĞİMİZ YER BURASI'
''Orada bazı girişimlerim olmuştu, bağlantılarım devam ediyor. Yurtdışında iş yapsak da bizim evimiz Türkiye, dönüp dolaşıp geleceğimiz yer burası” dedi.
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