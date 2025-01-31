Saadet Işıl Aksoy: Hayatımın geri kalanını vatanımda geçireceğim

Başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü isim ayak üstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Saadet Işıl Aksoy: Hayatımın geri kalanını vatanımda geçireceğim - Resim : 1

Senden Başka, Kördüğüm, Şahmaran gibi başarılı yapımlarda rol alan Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Saadet Işıl Aksoy: Hayatımın geri kalanını vatanımda geçireceğim - Resim : 2

'ÇOCUĞUMUN BURADA BÜYÜMESİNİ İSTİYORUM'

Ünlü oyuncu “İşim nedeniyle Amerika’da vakit geçirdim ama ülkemden kopamadığım için geri döndüm. Çocuğumun burada büyümesini istiyorum. Hayatımın geri kalanını vatanımda geçireceğim.'' dedi.

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Saadet Işıl Aksoy: Hayatımın geri kalanını vatanımda geçireceğim - Resim : 3

'DÖNÜP DOLAŞIP GELECEĞİMİZ YER BURASI'

''Orada bazı girişimlerim olmuştu, bağlantılarım devam ediyor. Yurtdışında iş yapsak da bizim evimiz Türkiye, dönüp dolaşıp geleceğimiz yer burası” dedi. 

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Saadet Işıl Aksoy: Hayatımın geri kalanını vatanımda geçireceğim - Resim : 4