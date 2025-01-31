Saadet Işıl Aksoy: Hayatımın geri kalanını vatanımda geçireceğim

'DÖNÜP DOLAŞIP GELECEĞİMİZ YER BURASI'

''Orada bazı girişimlerim olmuştu, bağlantılarım devam ediyor. Yurtdışında iş yapsak da bizim evimiz Türkiye, dönüp dolaşıp geleceğimiz yer burası” dedi.