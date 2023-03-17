Saç ektiren Murat Boz yeni halini paylaştı
Seyrelen saçlarını gürleştirmek için yurt dışında saç ektiren şarkıcı Murat Boz, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Seyrelen saçları için yıllardır protez saç kullanan Murat Boz, geçen aylarda Hollanda’nın Amsterdam kentinde özel bir klinikte saç ektirmişti.
YENİ SAÇLARI İLE İLK POZ
Aylarca kafasını şapkayla kapatan Boz, yeni halini Instagram hesabından paylaştı. Yeğeni Pelin ile fotoğrafını paylaşan Murat Boz’un saçlarının gür hali dikkat çekti.
Bu gönderiyi Instagram'da gör