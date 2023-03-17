Saç ektiren Murat Boz yeni halini paylaştı

Seyrelen saçlarını gürleştirmek için yurt dışında saç ektiren şarkıcı Murat Boz, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Saç ektiren Murat Boz yeni halini paylaştı

Seyrelen saçları için yıllardır protez saç kullanan Murat Boz, geçen aylarda Hollanda’nın Amsterdam kentinde özel bir klinikte saç ektirmişti.

YENİ SAÇLARI İLE İLK POZ

Aylarca kafasını şapkayla kapatan Boz, yeni halini Instagram hesabından paylaştı. Yeğeni Pelin ile fotoğrafını paylaşan Murat Boz’un saçlarının gür hali dikkat çekti.

 
 
 
 
 
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