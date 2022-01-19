Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere koronavirüse yakalandı

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi verdiği aranın ardından çekimlerine yeniden başladı ancak bu sefer de başrol oyuncusu Cansu Dere'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

YENİ BÖLÜM YAYININI ETKİLEMEYECEK

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hemen karantinaya giren Dere’nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

Dizinin Asya’sı Cansu Dere’nin sağlık durumu projenin yayın takvimini etkilemeyecek. Ünlü oyuncunun yer almadığı diğer sahnelerin çekimi sürüyor. Bir bölüm de stokları olan ekip Dere negatife döner dönmez Asyalı sahnelere devam edecek.

SADAKATSİZİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali'nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan'ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras'ın da daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır. Volkan'ın Asya'nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini aralar. İşte yeni bölüm fragmanı: