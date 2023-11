"Safir" dizisinin kadrosuna yeni bir isim katılıyor

ATV ekranlarında yayınlanan Safir dizisi, hem başarılı oyuncuları hem de derinlemesine işlenmiş dramatik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı diziye yeni oyuncu dahil edildi.

Ayçin İnci kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Semih Bağcı’nın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin ekibine Ayçin İnci katıldı.

Güzel oyuncu senaryo ekibine Nalan Merter Savaş‘ın katıldığı dizide “Şermin” karakterine hayat verecek. Ayçin İnci 11. bölümden sonra dizinin hikâyesine renk katacak.

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizide ayrıca İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını üstlenirken, etkileyici hikayesi ise Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait. Senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor.