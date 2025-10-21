Safiye Soyman'dan Fatih Ürek paylaşımı
Evinde kalp krizi geçiren şarkıcı Fatih Ürek'in kalbi durmuş ve yapılan müdahale sonucu hayata döndürülmüştü. Safiye Soyman, yoğun bakımda olan dostu Fatih Ürek'e destek olmak için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran ve yapılan müdahale sonucu hayata döndürülen 59 yaşındaki Fatih Ürek'in sağlık durumu konuşulmaya devam ediyor. 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek, hayata döndürülürken tedbir amaçlı olarak uyutuldu.
20 dakika boyunca oksijensiz kalması nedeniyle beyninde hasar oluşup - oluşmadığı uyutulduktan 72 saat sonra uyandırılmasıyla belli olacaktı. Kritik 72 saat geçmiş olmasına rağmen Fatih Ürek uyutulmaya devam ediyor.
Ece Erken'e mesaj atan Ürek'in menajeri ve yakın dostu Mert Siliv "Fatih'in durumu stabil. Hâlâ uyutuluyor, dualarınız esirgemeyin" dedi.
Safiye Soyman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem üzüntüsünü hem de dostuna olan sevgisini dile getirdi.