Sağlığına kavuşan Ufuk Özkan setlere döndü! İlk kare geldi

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, bir süre önce karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiğini ve organ nakli olması gerektiğini açıklamıştı. Ardından hastanede tedavi görmeye başlayan Özkan güzel haberi duyurarak taburcu edildiğini duyurmuştu. Mesleğini yapmak istediğini söyleyen Özkan setlere geri döndü.

Setlere geri döndü

TRT1'de yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına 'Hokus pokus, sürpriz' notunu düştü.

Erdal Özyağcılar ile setten fotoğraf paylaşan Özkan'a destek mesajları yağdı.

"Sefalar getirdin"

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Ufuk Özkan ile çekildiği fotoğrafa 'Ufukcuğum hoşgeldin. Sefalar getirdin' notunu düştü.