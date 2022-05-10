Sağlık sorunları Kraliçe Elizabeth'e izin vermiyor: 59 yıl sonra ilk kez katılamayacak!

Buckingham Sarayının Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in İngiltere Parlamentosu'nun resmi açılış törenine bu yıl katılamayacağını duyurdu. Açıklamada Kraliçe’nin resmi törende yapması planlanan geleneksel konuşmasını da yapamayacağını aktardı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, yapılacak İngiliz parlamentosunun yeni yasama yılının açılışına 59 yıl sonra ilk kez katılamayacağı, en büyük oğlu Galler Prensi Charles'ın Kraliçe adına konuşmasını okuyacağını bildirildi.

Buckingham Sarayından Kraliçe'nin yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili açıklamasını şöyle yaptı: "Kraliçe, epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor ve doktorlarına danışarak, istemeyerek parlamentonun açılışına katılmamaya karar verdi"

Dünyanın en yaşlı ve en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe Elizabeth, geçen Ekim ayında belirsiz bir hastalık nedeniyle bir gece hastaneye kaldırıldıktan ve ardından doktorları tarafından dinlenmesi söylendiğinden beri bir takım etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldı. Saray, Elizabeth'in rahatsızlığıyla ilgili ayrıntı vermeyi reddetti, ancak bir kaynak, yalnızca parlamentonun açılışından çekilme kararının geçen yıl yaşadığı sorunlarla ilgili olduğunu söyledi.