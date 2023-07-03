Şahan Gökbakar'dan Disney Plus'a tepki: Özür diliyorum!

Disney Plus, geçen yıl Aralık ayında Disney Plus'ta özel olarak yayınlanan Recep İvedik 7 ve diğer tüm orijinal yerli yapımlarını platformdan kaldırma kararı aldı.

Şahan Gökbakar ise, Disney Plus'ın Türk yapımı dizi ve filmleri platformdan kaldırmasına büyük tepki gösterdi. İşte ünlü komedyenin sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

ŞAHAN GÖKBAKAR: KENDİMİ MAHCUP HİSSEDİYORUM

"Disney başkanı Bob Iger beyin aldığı kararla strateji değişikliği yapmışlar ve birçok ülkede yerel içerikleri platformdan atmışlar. Atmışlar diyorum çünkü bizim de bir hafta evvel haberimiz oldu. Bob Iger'ın aldığı bu karara, Disney+Turkiye yönetiminin de çok üzgün olduğunu yakından biliyorum.

Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'a üye olduğunun farkındayım ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum. Böyle bir kararı bu kadar keyfe keder, seyircisine tek açıklama yapmadan alan ve üyelerini bu kadar umursamayan Disney Plus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum. 5 yıl boyunca sadece Disney'de olup, yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil. Mutluluğum Disney gibi bir platformda dünya rekoru kırmış olmamız ve bunun gururu. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve emin olun yakın zamanda yeniden birlikte olacağız. Seyircilerimize saygılarımla"