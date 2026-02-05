Sahipsizler Cemo diziden ayrıldı mı? İzleyicinin dikkatini çekti
Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sahipsizler’de, Kaan Miraç Sezen’in hayat verdiği Cemo (Cemal) Karabağ karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Peki Sahipsizler Cemo diziden ayrıldı mı?
Sahipsizler dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Cemo (Kaan Miraç Sezen) hakkında son günlerde dolaşan iddialar, izleyicileri oldukça üzmüş durumda. Dizinin takipçileri, özellikle 44. bölümle birlikte karakterin ekranda yer almaması üzerine "Cemo diziden ayrıldı mı?" sorusuna yanıt arıyor.
Hikâye gereği Cemo, iki aile arasındaki gerilimi bitirmek adına suçu üstlenerek teslim olmuş ve 43. bölümde cezaevine gönderildi. Bu gelişmenin ardından yayınlanan 44. bölümde Cemo’nun hiç görünmemesi ve adının dahi pek geçmemesi, karakterin diziden tamamen ayrıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.
Dizinin senaristi Elif Hamamcı’nın sosyal medyada yaptığı "Hoşça kal Cemo, iki gözümün çiçeği..." paylaşımı, çoğu izleyici tarafından kesin bir veda olarak yorumlandı.
Bazı haber kaynakları oyuncunun projeden resmen ayrıldığını ve veda mesajı yayınladığını bildirirken, yapım şirketi OGM Pictures'tan henüz resmi bir basın açıklaması gelmemiş olması, küçük bir kitlenin "geçici bir ayrılık" umudunu korumasına neden oluyor.