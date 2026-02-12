Sahipsizler Devran öldü mü? Sahipsizler ne zaman final yapacak?
"Sahipsizler" dizisinin 49. bölüm fragmanı, izleyiciler arasında tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı. Özellikle Devran karakterinin fragmandaki o kritik sahneleri, sosyal medyada en çok tartışılan ve üzerine teoriler üretilen konu haline geldi. Peki Sahipsizler Devran öldü mü? Sahipsizler ne zaman final yapacak?
Star TV'nin iki sezondur ilgiyle takip edilen dizisi Sahipsizler için yolun sonu göründü. Reytinglerin yanı sıra ekonomik maliyetlerin de etkisiyle alınan bu karar, dizinin takipçileri arasında büyük bir hüzne neden oldu.
Star TV’nin iki sezondur devam eden projesi, çarşamba akşamları Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı gibi yapımlarla girdiği reyting yarışında geride kalınca final kararı kaçınılmaz oldu.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi, hikayesini toparlayarak 51. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Bu haberin gölgesinde yayınlanan 49. bölüm fragmanı ise izleyicileri büyük bir belirsizliğe sürükledi.
Fragmanda ekrana gelen cenaze görüntüleri, bir süredir akıbeti merak edilen Devran karakterinin öldüğü iddialarını güçlendirdi.