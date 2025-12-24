Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen diziden ayrılacak mı?
Star TV ekranlarında bu akşam (24 Aralık 2025) 43. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Sahipsizler dizisinde, Kaan Mirac Sezen’in hayat verdiği Cemo karakterinin hapse girmesi izleyicilerde büyük bir ayrılık endişesi yarattı. Peki Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen diziden ayrılacak mı?
Star TV ekranlarında bu akşam (24 Aralık 2025) 43. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Sahipsizler dizisinde, Kaan Mirac Sezen’in hayat verdiği Cemo karakterinin hapse girmesi dizinin hayranları arasında büyük bir endişe yarattı.
Birsen Altuntaş’ın bilgilerine göre, başrol oyuncularından Kaan Mirac Sezen'in projeye veda edip etmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyan bir muamma haline gelmiş durumda.
Dizinin bu akşamki bölümünde Cemo'nun parmaklıklar ardına girmesiyle birlikte hikayede köklü bir değişim yaşanması bekleniyor. Kardeşleri için her zaman bir koruyucu olan Cemo’nun gidişi, diğer kardeşlerin hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştıracak bir dönüm noktası olarak görülüyor.
Sezen’in diziden tamamen ayrılacağına dair resmi bir veda mesajı henüz yayımlanmamış olsa da, senaryo gereği karakterin bir süre hikayeden uzak kalacağı ya da hapishane sahneleriyle devam edeceği ihtimali üzerinde duruluyor. OGM Pictures cephesinden veya oyuncunun kendisinden gelecek net bir açıklama, Cemo’nun dizideki akıbetini kesinleştirecek.