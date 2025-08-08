Sahra Işık Aybirdi minik oğlu ve eşiyle tatile çıktı

Sahra Işık ve İdris Aybirdi 2019 yılında dünyaevine girmişti. Çift, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada bebek beklediklerini açıklamıştı.

Sahra Işık, doğum sancılarının başlaması üzerine hastaneye yatmıştı. Işık, doğum öncesi duygularını Instagram'dan aktarmıştı.

"MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKECEĞİMİ BİLİYORUM"

Hastane odasındaki bir karesini yayımlayan Işık, ''Bu acının tarifi cidden yok. Ama hayatımda ilk kez çektiğim acının sonunda mutluluk gözyaşları dökeceğimi biliyorum. Sağlıkla gel aşkım oğlum. Allah'ım bana güç ver. Bana sabır ver. Acımı azalt. Sağlıkla kavuşayım yavruma'' ifadelerini kullanmıştı.

AİLECE TATİL

Ailesiyle birlikte tatile çıkan Aybirdi, bebeği Pamir'in son halini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.