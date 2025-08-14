Sahra Işık doğum öncesi formuna geri dönüyor
Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık Aybirdi, son zamanlarda anne olmanın sevincini yaşıyor. Işık, doğumdan kısa bir süre sonra fazla kilolarından kurtulmaya başladı.
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 2019 yılında dünyaevine girmişti. Çift, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada bebek beklediklerini açıklamıştı.
Eşiyle birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini öğrenmişti. Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti.
İLK BEBEKLERİNE KAVUŞTULAR
Sahra Işık ve eşi iş insanı İdris Aybirdi, merakla bekledikleri ilk bebeklerine 12 Haziran 2025 günü kavuşmuştu.
ESKİ FORMUNA AZ KALDI
Doğum sonrası sağlıklı beslenerek spora başlayan Survivor Sahra, kısa bir süre sonra fazla kilolarından kurtulmaya başladı. Işık, son karelerde fit haliyle beğeni topladı.