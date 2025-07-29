Sahra Işık: Tarifini veremeceğim en lezzetli yemek

Sahra Işık ve İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl bebek beklediklerini açıklamıştı. Eşiyle birlikte Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi’nin önünde bebeğinin cinsiyetini öğrenmişti. Erkek bebek bekleyen Işık, çocuklarının adını Pamir koyacaklarını duyurmuştu.

Sahra Işık ve eşi, iş insanı İdris Aybirdi, merakla bekledikleri ilk bebeklerine 12 Haziran 2025’te kavuşmuştu ve çift, ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşamıştı.

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Instagram'ı aktif olarak kullanan Sahra Işık, bebeğiyle ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü isim bu kez sabah saatlerinde Pamir ile geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.