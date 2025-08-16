Sahra Işık'tan hastane paylaşımı

Sahra Işık ve İdris Aybirdi 2019 yılında dünyaevine girmişti. Çift geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada bebek beklediklerini açıklamıştı.

Eşiyle birlikte Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini öğrenmişti. Erkek bebek bekleyen Işık, çocuklarının adını Pamir koyacaklarını paylaşmıştı.

Sahra Işık ve eşi iş insanı İdris Aybirdi, merakla bekledikleri ilk bebeklerine 12 Haziran 2025 günü kavuşmuştu. Çift ilk kez anne baba olma heyecanı yaşamıştı.

HASTANE PAYLAŞIMI



Instagram'ı aktif olarak kullanan Işık, son paylaşımıyla hastanede olduğunu açıkladı. Sevenlerini korkutan çiçeği burnunda anne, bebeği Pamir'in ve kendisinin son sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

"PAMİR ÇOK ŞÜKÜR İYİ"

Işık, yeni mesajında; ''Pamir çok şükür iyi. Ateşi çıkmadı. Bende çok daha iyiyim. Serumlar kendime getirdi. Doktor antibiyotik verdi ama kullanmadım. Beni bilirsiniz güçlüyümdür. Arayan, mesaj çeken herkese teşekkür ederim. Sevilmek güzel şey'' ifadelerini kullandı.