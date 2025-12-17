Sakıncalı dizisi neden final yapıyor? Sakıncalı dizisi neden bitiyor?

Sakıncalı dizisi NOW TV ekranlarında yolculuğuna büyük umutlarla ve iddialı bir prodüksiyonla başlamıştı. Başrollerini Salih Bademci ve Özge Özpirinçci gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Sakıncalı dizisi için maalesef yolun sonu göründü.

Sakıncalı dizisi neden final yapıyor?

Sakıncalı dizisi, bu akşam (17 Aralık 2025 Çarşamba) yayınlanacak olan 6. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalıyor.

Dizi, yayın hayatına başladığı 19 Kasım'dan itibaren Çarşamba akşamlarının zorlu rekabet koşullarında ayakta kalmaya çalıştı. Ancak hedeflenen reyting eşiklerinin altında kalınması, kanalın (NOW) projeyi devam ettirmeme kararı almasında en büyük etken oldu.

Aynı gün yayınlanan diğer köklü yapımlar ve yeni başlayan projeler, Sakıncalı'nın izleyici kitlesini genişletmesine pek imkan tanımadı.

Final bölümünde neler olacak?

Finalde, oğlunun ölümünün ardından adalet için savaşan Süreyya’nın, Nazım, Faysal ve Çetin’in gerçek yüzünü açığa çıkararak beklenmedik bir eyleme girişeceği duyuruldu. Süreyya, Gonca ve Kiraz'ın da yardımıyla, oğlunun intikamını almak için kırılma noktası olacak bir plan yapacak. Bu bölümde tüm sırların çözülmesi ve ana çatışmanın doruğa ulaşması bekleniyor.