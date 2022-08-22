Salih Bademci: Kızımın çektiği ilk fotoğrafımız

Elveda Rumeli, Zeytin Tepesi, Ulan İstanbul, Kiralık Aşk, İstanbullu Gelin, Kulüp dizilerinde yer alan ünlü oyuncu Salih Bademci sezonun yorgunluğunu atmak için ailesiyle tatile çıktı. Eşi ve kızıyla Cunda'ya giden 38 yaşındaki oyuncu, aile pozlarını da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

"KIZIMIN ÇEKTİĞİ İLK FOTOĞRAFIMIZ!"

Ünlü çift, ayrıca deniz kenarında kızlarının objektifine poz verdi. O kareyi de takipçileriyle paylaşan Bademci, gönderisinde "2.5 yaşındaki kızımızın çektiği ilk fotoğrafımızdır!" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Salih Bademci (@bademcisalih)'in paylaştığı bir gönderi

Ünlü oyuncu, iki yıl önce kızına biberon ile su içirirken çekildiği fotoğrafını da "Güzel anlardan asla vazgeçme." notuyla yayınlamıştı.

"ŞANSIM YAVER GİTTİ"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Cihangir'de görüntülenen ve ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Salih Bademci, rol aldığı projelerin ön planda olması hakkında konuşmuştu. Bademci, "İşimi severek yapıyorum, geçen sene şansım yaver gitti ve güzel projelerde iyi oyuncular ile oynadım. Bu sezonda birkaç projem olacak zaten, yakında duyarsınız" demişti.

"HAYAT ARKADAŞIM AMA EN ÖNEMLİSİ ARKADAŞIM"

Ünlü oyuncu ödül töreninde eşi İmer Özgün'e için "Sınıf arkadaşım, hayat arkadaşım ama en önemlisi arkadaşım. Gerçekten dostum. Gerçekten sevdiğim, aşık olduğum insan. Mesleğine hayranlık duyduğum insan eşim İmer Özgün'e çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.