Salma Hayek lüks tatilden bıktı, çiftlik tatili yapıyor

Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, 1995 yılında Antonio Banderas ile birlikte rol aldığı 'Desperado' filmi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayarak Hollywood'a giriş biletini kazanmıştı.

Ünlü oyuncu, 2009 yılında iş insanı Francois-Henri Pinault ile nikah masasına oturmuş ve çiftin bu evlilikten Mathilde adını verdikleri bir kızı olmuştu.

ÇİFTLİK YAŞAMINI DENEYİMLEDİ

Hayek, bu yaz lüks yatlarda yaptığı yaz tatillerine biraz mola verdi. Oyuncu, onun yerine arkadaşlarıyla birlikte çiftlik yaşamını deneyimledi.

Son birkaç haftadır Hayek, deniz kenarında güneş batımı fotoğrafları yerine tavukları, inekleri ve yemyeşil kırları paylaşıyor.