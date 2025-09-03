Salma Hayek'ten 59'uncu yaşına özel poz

Oyuncu Salma Hayek Pinault, 2 Eylül 1966’da Meksika’nın Coatzacoalcos kentinde dünyaya geldi. Kariyerine Meksika’da televizyon dizileriyle başlayan Hayek, ardından Hollywood’a adım atarak dünya çapında tanınan bir yıldız haline geldi.

"GÜNEŞİN ETRAFINDA HALA DANS EDİYORUM"

Hayek, son olarak 59'uncu yaş gününü kutladı. Paylaşımında güneşin etrafındaki 59'uncu turunu kutlayan Hayek, "59 tur güneşin etrafında ve hâlâ dans ediyorum" diyerek hem yaşına hem de yaşam enerjisine vurgu yaptı. Takipçilerine teşekkür eden oyuncu, gelen mesajlarıyla da sevgi dolu bir gün geçirdi.

Anthony Hopkins ve Linda Evangelista gibi ünlü isimler de Salma Hayek’in doğum günü için mesaj gönderenler arasında yer aldı.