Samar Dadgar eşi Özcan Deniz’e aşkını haykırdı: Her zaman bizdik
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in eşi Samar Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha gündeme geldi. Samar Deniz, eşiyle çekilen romantik karelerini paylaşarak, duygusal bir notla aşkını gözler önüne serdi.
Müzik ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen ünlü isim Özcan Deniz, zorlu süreçlerinde en büyük desteği 2022 yılında dünyaevine girdiği eşi Samar Dadgar Deniz'den alıyor.
Samar Deniz, son olarak Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşımla eşine olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Son dönemde ailevi sorunlarıyla gündeme gelen Özcan Deniz'in bu zorlu süreçteki en büyük destekçisi olan Samar Dadgar Deniz, sosyal medyada paylaştığı samimi karelerle dikkat çekti.
Çiftin romantik fotoğraflarına duygusal bir not ekleyen Samar Deniz, “Hiçbir zaman sadece sen ya da ben olmadık, her zaman bizdik.” ifadelerini kullandı. Bu mesaj, ikilinin güçlü bağını ve zor zamanlarda bile birlikte duruşlarını simgeliyor.