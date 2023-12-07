"Sanat Güneşi" Zeki Müren'e yapay zeka ile 92'nci yaş klibi

Türk Eğitim Vakfı (TEV), bağışçıları arasında yer alan Zeki Müren’in 92’nci doğum gününe özel bir projeye imza attı.

"Rüyalarda buluşuruz"

Efsane sanatçının yapay zekâyla hazırlanan fotoğrafları, “Rüyalarda Buluşuruz” şarkısı eşliğinde klip haline getirildi. Video, Müren’in doğum günü için #BuŞarkıylaKavuşuruz etiketiyle sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Paylaşıma şu not düşüldü:

Yıllar var ki biz seninle,

Bakışarak konuşuruz.

Sevdalanmış kalbimizle,

Rüyalarda buluşuruz...

Bu şarkıyla kavuşuruz...

Sanat Güneşimiz kıymetli bağışçımız Zeki Müren’i ve zamanın çok ötesinde sanat dünyasına kattığı benzersiz renklerini, 92. doğum günü için yapay zekayla hazırladığımız kliple, #BuŞarkıylaKavuşuruz diyerek anıyoruz.

Eşsiz müziğini her duyduğumuzda gönlümüzde kavuştuğumuz Sanat Güneşimiz Zeki Müren’i sevgi ve özlemle anıyoruz.

İyi ki doğdun Zeki Müren